RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Евро-2024: полный календарь матчей сборной Украины на турнире

Фото: Георгий Судаков (в центре) может стать одним из открытий Евро-2024 (facebook.com/uafukraine)
Автор: Антон Федорцив

Национальная команда Украины на групповом этапе чемпионата Европы на протяжении девяти дней встретится с тремя сборными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира.

По результатам жеребьевки "сине-желтые" попали в группу E. Там подопечные Сергея Реброва встретятся со сборными Бельгии, Словакии и Румынии.

Будет стартовать на Евро-2024 сборная Украины матчем против "трехцветных". Национальная команда встретится с румынской сборной 17 июня в Мюнхене на "Альянце Арене". Вторым соперником "сине-желтых" станет Словакия. Поединок против "соколов" состоится 21 июня в Дюссельдорфе на "Меркур Шпиль-Арене".

С главным фаворитом квартета – сборной Бельгии – Украина сразится в финальном туре группового этапа. Матч пройдет в Штутгарте 26 июня на стадионе MHPArena. В 1/8 финала чемпионата гарантированно выйдут две лучшие команды группы.

Если сборная Украины завершит групповой этап на второй строчке, то в 1/8 финала 1 июля встретится в Дюссельдорфе со второй командой квартета D. Там будут соревноваться сборные Польши, Нидерландов, Австрии и Франции. Финиш же первой или третьей расширит круг потенциальных соперников до более чем десятка.

Список матчей сборной Украины на Евро-2024:

  • Румыния – Украина, 17 июня, 16:00
  • Словакия – Украина, 21 июня, 16:00
  • Украина – Бельгия, 26 июня, 19:00

 

 

Что известно о Евро-2024

Турнир примет Германия на десяти стадионах. Соревнования продлятся месяц – с 14 июня по 14 июля. Матч-открытие Германия – Шотландия состоится в Мюнхене.

Сборная Украины попала в группу E. На турнире "сине-желтые" будут дебютировать поединком против Румынии 17 июня. Матч также состоится в Мюнхене, а будет базироваться команда Реброва в Гессене.

Сам наставник украинской сборной не попал в топ-10 тренеров Евро-2024 по уровню зарплаты. Возглавил список коуч сборной Англии Гарет Саутгейт. Он зарабатывает 5,8 млн евро в год. Оклад Реброва – 1,25 млн в евровалюте.

В апреле платформа MEGOGO анонсировала показ матчей грядущего чемпионата Европы-2024. Сотранслятором турнира станет "Суспильне". Платный сервис покажет 51 матч турнира, а региональные телеканалы общественного вещателя – часть поединков, в том числе матчи сборной Украины.

В начале лета суперкомпьютер Opta определил Англию фаворитом Евро-2024. Между тем, сборная Украины оказалась за пределами топ-10 фаворитов. Однако шансы увидеть подопечных Сергея Реброва в четвертьфинале Евро-2024 составили 26%.

К слову, ранее подготовили превью группы A Евро-2024 со сборными Германии, Шотландии, Венгрии и Швейцарии.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Евро 2024Сборная Украины