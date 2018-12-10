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Євреї заявляють про зростання антисемітизму в Європі, - дослідження

Новини » Суспільство    10.12.2018 - 20:00
Євреї заявляють про зростання антисемітизму в Європі, - дослідження
Іллюстративне фото (adl.org)

Згідно з результатами, 63 відсотки опитаних вважають, що рівень антисемітизму у країнах ЄС за останні п'ять років значно зріс

Частина єврейського населення країн Євросоюзу має відчуття, що упродовж минулих п'яти років у Європі значно зріс рівень антисемітизму. Такі результати дослідження оприлюднило агентство з основних прав Європейського Союзу (FRA), повідомляє РБК-Україна, посилаючись на DW.

Це опитування провели у 12 країнах ЄС. Згідно з результатами, 63 відсотки опитаних вважають, що рівень антисемітизму у країнах ЄС за останні п'ять років значно зріс. 

"40 відсотків опитаних бояться в найближчому майбутньому стати жертвами насильницького нападу на ґрунті антисемітизму. Насправді протягом минулого року нападів зазнали два відсотки респондентів, ідеться в дослідженні", - йдеться у повідомленні.

Майже третина опитаних заявила, що зазнала антисемітських образ чи утисків. Це трапляється передусім в інтернеті й соціальних мережах, уточнюють автори дослідження.

За словами опитаних, найчастіше антисемітизм походить від радикальних мусульман (30 відсотків випадків образ чи утисків), прихильників лівих політичних поглядів (21 відсоток), колег чи однокласників (16 відсотків), знайомих (15 відсотків) і носіїв праворадикальних політичних поглядів (13 відсотків).

Серед антисемітських стереотипів, які особливо поширені в інтернеті, дослідники називають такі: "ізраїльтяни поводяться з палестинцями, як нацисти", "євреї мають надто багато влади" та "євреї використовують роль жертв Голокосту для власних цілей".

"Результати (дослідження - Ред.) показують, що антисемітизм присутній у громадському житті. При цьому негативні кліше повторюються і засвоюються", - пишуть дослідники.

80 відсотків опитаних, які зазнали образ чи утисків, не повідомляють про це в поліцію чи громадські організації. Більшість вважає, що це нічого не змінить.

Як писало РБК-Україна раніше, наприкінці жовтня представник прокуратури штату Пенсільванія Скотт Брейді заявив, що нападник, який учинив стрілянину в синагозі в США, мав антисемітський мотив.

Додамо також, в червні анонсувалося, що український парламент підготував проект постанови про засудження будь-яких антисемітських дій.

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