Евреи заявляют о росте антисемитизма в Европе, - исследование

Иллюстративное фото (adl.org)

Согласно результатам, 63 процента опрошенных считают, что уровень антисемитизма в странах ЕС за последние пять лет значительно вырос

Часть еврейского населения стран Евросоюза имеет ощущение, что на протяжении последних пяти лет в Европе значительно вырос уровень антисемитизма. Такие результаты исследования опубликовало агентство по основным правам Европейского Союза (FRA), сообщает РБК-Украина, ссылаясь на DW.

Этот опрос провели в 12 странах ЕС. Согласно результатам, 63 процента опрошенных считают, что уровень антисемитизма в странах ЕС за последние пять лет значительно вырос.

"40 процентов опрошенных боятся в ближайшем будущем стать жертвами насильственного нападения на почве антисемитизма. На самом деле в течение прошлого года нападениям подверглись два процента респондентов, говорится в исследовании", - говорится в сообщении.

Почти треть опрошенных заявила, что подверглась антисемитским оскорблениям или притеснений. Это случается прежде всего в интернете и социальных сетях, уточняют авторы исследования.

По словам опрошенных, чаще всего антисемитизм происходит от радикальных мусульман (30 процентов случаев обид или притеснений), сторонников левых политических взглядов (21 процент), коллег или одноклассников (16 процентов), знакомых (15 процентов) и носителей праворадикальных политических взглядов (13 процентов).

Среди антисемитских стереотипов, которые особенно распространены в интернете, исследователи называют следующие: "израильтяне обращаются с палестинцами, как нацисты", "евреи имеют слишком много власти" и "евреи используют роль жертв Холокоста для собственных целей".

"Результаты (исследование - ред.) показывают, что антисемитизм присутствует в общественной жизни. При этом негативные клише повторяются и усваиваются", - пишут исследователи.

80 процентов опрошенных, которые подверглись обид или притеснений, не сообщают об этом в полицию или общественные организации. Большинство считает, что это ничего не изменит.

Как писало РБК-Украина ранее, в конце октября представитель прокуратуры штата Пенсильвания Скотт Брэйди заявил, что нападающий, который устроил стрельбу в синагоге в США, имел антисемитский мотив.

Добавим также, в июне анонсировалось, что украинский парламент подготовил проект постановления об осуждение любых антисемитских действий.