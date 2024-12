Эволюция джихадиста. Кто такой Мухаммад аль-Джулани, который сверг Асада в Сирии

Содержание

Некогда экстремист, который сражался с войсками США в Ираке, лидер сирийских повстанцев Абу Мохаммед аль-Джулани (егогруппировка свергла режим Башара Асада) теперь на словах выступает за плюрализм и толерантность.

Он отказался от псевдонима и в официальных сообщениях использует свое настоящее имя - Ахмед аль-Шара. Что является частью усилий по отдалению от джихадистского прошлого и укреплению своей легитимности в новом контексте, когда "Хайят Тахрир аш-Шам" (ХТШ) берет под контроль большую часть Сирии.

Его преобразование культивировалось на протяжении многих лет, что заметно не только в публичных заявлениях, но и в меняющемся внешнем виде. В последние годы он сменил традиционную одежду исламистов на рубашку и брюки, а сейчас носит военную форму, чтобы подчеркнуть статус военного командира. Теперь же ему прочат большую роль в будущем правительстве Сирии, но многие задаются вопросом, сможет ли он объединить страну после 13 лет гражданской войны.

Ирак и ИГИЛ: путь аль-Джулани как джихадиста

Аль-Джулани родился в 1982 году в Саудовской Аравии, где его отец работал инженером-нефтяником. Перемещенная с оккупированных Израилем Голанских высот семья среднего достатка вернулась в Сирию в 1989 году.

Его политические взгляды сформировались под влиянием палестинской интифады 2000 года и терактов 11 сентября 2001-го. Путь джихадиста начался пару лет спустя, когда он присоединился к другим иностранным боевикам в Ираке, чтобы сражаться против войск США, и установил связи с "Аль-Каидой".

Позже аль-Джулани задержали американские военные, некоторое время он провел в печально известной тюрьме Абу-Грейб, где познакомился с Абу Бакром аль-Багдади, который в последствии возглавил террористическую организацию "Исламское государство".

Народное восстание в Сирии в 2011 году было жестоко подавлено режимом Асада, что привело к длительной гражданской войне. Тогда же он вернулся в страну с заданием создать тайную группировку "Джебхат ан-Нусра" ("Фронт помощи людям Леванта"). Которая довольно быстро стала заметной сирийской боевой силой, скрывающей связи с ИГ и "Аль-Каидой".

Фото: аль-Джуалиани начинал как один из лидеров джихадистов (скриншот видео)

Напряженность между главарями возникла в 2013 года, когда аль-Багдади в Ираке в одностороннем порядке объявил о слиянии нескольких группировок в "Исламское государство Ирака и Леванта" (ИГИЛ) и впервые публично раскрыл связь между ними. Аль-Джулани хотел дистанцироваться от насильственной тактики ИГ, что привело к расколу.

Чтобы выйти из этой ситуации, он присягнул на верность "Аль-Каиде", сделав "Джебхат ан-Нусра" ее сирийским филиалом. С самого начала он отдавал приоритет свержению режима Башара Асада и занимал более прагматичную позицию, нежели у других радикальных исламистов.

Связи с "Аль-Каидой" и появление ХТШ

Присоединение к "Аль-Каиде" привело аль-Джулани к конфликту с "Исламским государством". Хотя его действия были отчасти продиктованы попыткой сохранить поддержку сирийских и повстанческих группировок, в конечном итоге связи с "Аль-Каидой" этому не способствовали.

Это стало серьезной проблемой, когда "Джебхат ан-Нусра" и другие группировки заняли провинцию Идлиб, но не могли договориться о том, как управлять подконтрольной территорией.

В своем первом интервью в 2014 году он заявил, что его цель - подчинить Сирию исламским законам. Тогда же он ясно дал понять, что в стране нет места таким меньшинствам как алавиты, шииты, друзы и христиане.

В итоге в 2016 году аль-Джулани разорвал связи с "Аль-Каидой", переименовав свою группировку в "Джебхат Фатх аш-Шам", а затем в "Хайят Тахрир аш-Шам" (ХТШ, "Организация освобождения Леванта").

Изначально раскол казался поверхностным, но выявил более глубокие разногласия. "Аль-Каида" обвинила его в предательстве, после чего сформировала новый филиал в Сирии. Который был разгромлен боевиками ХТШ в 2020 году.

Параллельно они нацелились против террористов ИГ и иностранных боевиков в Идлибе, разрушая их сети и заставляя некоторых из них проходить программы "дерадикализации". Эти шаги, оправдываемые как усилия по объединению, сигнализировали о стратегии аль-Джулани превратить ХТШ в политически жизнеспособную силу.

Несмотря на публичный раскол с джихадистами и смену названия, организация ХТШ по-прежнему считалась террористической во многих странах. А правительство США объявило награду в 10 млн долларов за информацию о местонахождении аль-Джулани.

Опыт "государственности" в сирийском Идлибе

ХТШ при нем стала доминирующей силой в Идлибе - крупнейшем оплоте повстанцев на северо-западе Сирии. Для управления провинцией было создано так называемое "Сирийское правительство спасения". Оно функционировало как де-факто государство с премьер-министром, министерствами и местными департаментами. При этом сохраняя религиозный совет, который руководствовался шариатом.

Хотя от некоторых принципов исламского права аль-Джулани отказался, поскольку со временем начал призывать к религиозной терпимости. "Мы не хотим, чтобы общество стало лицемерным, чтобы они молились, когда видят нас, и не молились, когда мы уходим", - говорил он.

Фото: аль-Джулани в сирийском Идлибе уже позиционировал себя как сторонник умеренных взглядов (x.com/amjadmedia)

Перед западной аудиторией он впервые предстал одетый в блейзер и с короткими волосами, зачесанными назад. Аль-Джулани заявил, что его группировка не представляет угрозы для Запада, а также назвал санкции несправедливыми.

"Да, мы критиковали западную политику. Но вести войну против Соединенных Штатов или Европы, находясь в Сирии, - это неправда. Мы не говорили, что хотим воевать", - отметил он в интервью в 2021 году.

Чтобы отойти от имиджа джихадиста, аль-Джулани активно работал с общественностью, посещая лагеря для беженцев и курируя оказание помощи пострадавшим от землетрясения в 2023 году. Он также называл "Талибан", который вернулся к власти в Афганистане, образцом для эффективного балансирования, включая тактические компромиссы для достижения целей.

Его политика отражала более широкую стратегию по демонстрации способности ХТШ не только вести джихад, но и эффективно управлять. Отдавая приоритет стабильности и восстановлению, он стремился представить достижения в Идлибе как модель успеха, повышая как легитимность ХТШ, так и подкрепляя собственные политические устремления.

Под его руководством ХТШ разгромила другие группировки джихадистов и повстанцев, консолидировав власть в одних руках. Однако до масштабного наступления против режима Асада в 2024 году он сталкивался с протестами.

Критики обвиняли аль-Джулани в авторитаризме и подавлении инакомыслия. Они также утверждали, что ХТШ намеренно избегала боевых действий против правительственных сил и мешала делать это джихадистам, чтобы умиротворить международных игроков.

В ответ были проведены несколько реформ. В частности, ХТШ реформировала службу безопасности, обвиняемую в нарушениях прав человека, и создала департамент, принимающий жалобы на власть. Чтобы оправдать консолидацию власти в Идлибе, группировка утверждала, что объединение под ее крылом имеет решающее значение для свержения Асада.

Поэтому "Хайят Тахрир аш-Шам" с одной стороны приходилось поддерживать современный умеренный образ, чтобы завоевать симпатии местного населения и международного сообщества. А с другой - сохранять исламистскую идентичность, чтобы удовлетворить сторонников жесткой линии.

Лидер нового типа? Кем позиционирует себя аль-Джулани

После десятилетий правления режим Асада пал всего за несколько дней во многом из-за бойцов аль-Джулани. В воскресенье он в составе колонны повстанцев вошел в Дамаск, выступил в знаменитой мечети Омейядов и объявил "победу исламской нации".

"Наше послание всем меньшинствам в Сирии заключается в том, что мы говорим им, что Сирия для всех", - заявил другой высокопоставленный командир повстанцев Анас Салхади.

Успехи ХТШ в объединении оппозиции и взятии под контроль почти всей страны укрепил позиции аль-Джулани. Сейчас он пытается успокоить внутреннюю и международную аудиторию. Всем сирийцам он обещает безопасность, а соседям - мирные отношения. И это изменение отражает стратегию "умеренного джихада", которая выносит на первый план прагматизм вместо жесткой идеологии. Возможно, успешный поход на Дамаск может означать упадок джихадистских движений, таких как ИГ и "Аль-Каида" (хотя и противоположный сценарий тоже реален).

На сегодня лидер повстанцев видит себя частью политического урегулирования в Сирии, отметил эксперт по Ближнему Востоку из аналитического центра RUSI Бурджу Озчелик.

"Аль-Джулани явно планирует стать ведущим игроком в Сирии. Продемократический сценарий, на который он опирается, доказывает, что он может менять свои взгляды. Настоящим испытанием станет то, насколько он привержен демократическому управлению, а не просто играется лексикой", - добавил он.

Безусловно, 42-летний аль-Джулани является самым важным игроком в Сирии, объясняет старший аналитик по современным конфликтам в Международной кризисной группе Джером Древон, который несколько раз встречался с ним за последние пять лет. Ситуация, в которой оказался лидер ХТШ, сравнима с ситуациями, в которых другие лидеры приобрели широкую известность в ходе военных конфликтов.

За событиями в Сирии пристально следят в столицах по всему миру. Многие наблюдатели ищут ответы на вопрос, отказался ли на самом деле аль-Джулани от джихадистского прошлого. Не исключено, что его фигуру могут действительно рассматривать в качестве продемократического лидера Сирии. По крайней мере, как пишут западные СМИ, США и Великобритания могут перестать называть ХТШ террористической организацией.

При подготовке текста использовались публикации Sky News, BBC, The Guardian и The New York Times.