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Евлаш рассказал о горячей точке на Бахмутском направлении: идут жесткие бои

Украина, Воскресенье 03 марта 2024 22:04
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Евлаш рассказал о горячей точке на Бахмутском направлении: идут жесткие бои Фото: начальник прессслужбы Восточной группировки войск Илья Евлаш (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

На Бахмутском направлении российские боевики атакуют населенный пункт Ивановское, сейчас там идут жесткие бои.

Об этом рассказал начальник пресс-службы Восточной группировки войск Илья Евлаш, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

"Сейчас на Бахмутском направлении противник продолжает атаковать населенный пункт Ивановское, идут жесткие бои уже в пределах города", - заявил начальник пресс-службы.

Он отметил, что украинские военные героически сопротивляются российским оккупантам и пытаются отбросить противника с занятых рубежей.

"Также враг пытается атаковать и в населенном пункте Богдановка, что севернее населенного пункта Часов Яр. Туда перебрасываются десантные подразделения, мотострелковые полки и боевой армейский резерв", - сказал Евлаш.

По его словам, враг имеет целью захватить населенный пункт Часов Яр, однако пока безрезультатно. Он также отметил, что украинские защитники держат оборону и не дают продвинуться противнику вперед.

Ситуация на фронте

Сейчас российские оккупанты усилили штурмы на фронте. В частности, россияне захватили Авдеевку и некоторые соседние села. Но Силы обороны выбили врага из Орловки и Красногоровки на востоке Украины.

Ранее спикер ОСУВ "Хортица" Илья Евлаш сообщал, что кафиры стремятся захватить Времен Яр, а в соседних населенных пунктах Ивановское и Богдановка уже идут бои.

По его словам, противник активно стягивает на Бахмутское направление резервы и тяжелую технику.

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