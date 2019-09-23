Євген Кравцов: менеджер на мільйони чи п'яте колесо "Укрзалізниці"

Євген Кравцов (фото: РБК-Україна)

Новий політичний сезон в Україні ознаменувався масовими кадровими змінами в органах державної влади. В законодавчу і виконавчу владу приходять "нові особи", які незабаром неминуче "візьмуться" за великі державні підприємства. І починати вони будуть, звичайно, з менеджменту.

Питання ефективного управління стратегічним державним транспортним монополістом ПАТ "Укрзалізниця" (УЗ) цікавить чи не кожного пасажира. Скарги на роботу УЗ звучать з усіх сторін протягом багатьох років. Відсутність помітних реформ, корупція, проблеми в діалозі з бізнесом, підвищення тарифів при катастрофічній зношеності пасажирської інфраструктури – далеко не всі питання до УЗ і її менеджменту.

Євген Кравцов - сьогоднішній керівник "Укрзалізниці", який заробляє в десять разів більше українського міністра, - безумовно, в курсі всіх проблем. Про те, чи є у Кравцова перспективи залишитися на посаді і які результати його діяльності на зарплату на мільйони читайте в матеріалі для РБК-Україна.

Наступник рок-зірки

Євген Кравцов в статусі в.о. очолив "Укрзалізницю" у серпні 2017 року після того, як його попередник поляк Войцех Балчун подав у відставку і покинув пост. Він, у свою чергу, став головою правління УЗ у червні 2016 року за підсумками оголошеного Кабінетом міністрів України конкурсу.

До цього він був президентом польської PKPCargo (вантажного департаменту польської залізниці). Але українцям він найбільше запам'ятався не як ефективний топ-менеджер, а як рок-музикант. Справа в тому, що Балчун з 2007 року є гітаристом і фронтменом польської музичної групи Chemia.

Войцех Балчун (фото: з відкритих джерел)

Цей факт багато в чому і охарактеризував правління Балчуна. Він довго був відсутній на робочому місці через численні гастролі, отримуючи при цьому зарплату в 400 тисяч гривень. Тим часом підприємство чекало реформ і все глибше вязло в корупції. Саме зростаюча критика з боку українського суспільства і призвела до звільнення Балчуна.

Войцех Балчун і Євген Кравцов (фото: з відкритих джерел)

Очікувалося, що в Кабміні врахують попередній досвід, і наступником поляка стане ефективний менеджер на мільйони, який виправдає високий посадовий оклад швидкими та якісними реформами.

У 2017 році невирішеними проблемами "Укрзалізниці" були зношеність колісного парку, дефіцит вагонів і локомотивів, збитковість і відсталий сервіс пасажирських перевезень, а також корупція та непрозорість освоєння бюджетних коштів. З цими проблемами в серпні 2017 року і мав боротися новий глава УЗ Євген Кравцов.

Країні потрібні паровози

За станом на 2017 рік, зношеність вантажних вагонів становить від 84 до 99%, пасажирських - 87%, приміських поїздів - 95%. ЗМІ тоді писали, що до 2022-го майже весь вагонний парк підприємства потрібно буде або списати, або провести капремонт.

Дефіцит тяги негативно позначається на економічних показниках вітчизняних виробників української продукції. На логістичних витратах через затримки з поставками вантажних складів бізнес втрачає десятки мільйонів доларів у місяць.

Для вирішення цієї проблеми в тому ж 2017 році УЗ почала переговори про постачання локомотивів із зарубіжними компаніями, так як своїми силами Україна не може заповнити недолік в тяговій силі. Один з ключових українських виробників локомотивної тяги – "Луганськтепловоз" знаходиться на тимчасово непідконтрольній території.

В 2018 році УЗ і General Electric підписали контракт на 1 млрд доларів про постачання в Україну американських локомотивів. За рік на українські рейки поставили 30 тепловозів. Це приписують Кравцову як одну з найважливіших заслуг.

Однак варто врахувати, що в Україні майже 3 тисячі локомотивів, і при нинішньому ступені їх зносу та зростанні потреби промисловості в тязі комплексно проблему дефіциту локомотивів даний контракт не вирішить. З урахуванням того, що GE до 2034 продасть Україні 200-225 локомотивів, це не ті обсяги, що врятують українську залізницю від колапсу.

Крім цього, в країні гостро відчувається дефіцит товарних вагонів. Так, за оцінками самої УЗ, дефіцит вантажних вагонів перевищує 10 тисяч одиниць. У 2018 році компанія отримала від ЄБРР кредит на купівлю 3000 піввагонів вартістю 150 млн доларів. Проте комплексно проблему вантажоперевезень це не вирішить, і неефективність менеджменту УЗ на чолі з Кравцовим коштує українській економіці майже 5% ВВП щорічно.

В підтвердження цього "Центр реформ транспортної інфраструктури" повідомляє про нестачу вантажних вагонів "Укрзалізниці" з другої половини серпня, і ця ситуація тільки погіршується. Причиною називають рекордний імпорт вугілля через порти, рекордний збір врожаю, збільшення поставок дизельного палива через морські порти.

На початку вересня Південно-західна залізниця і зовсім зупинила прийом всіх вантажних перевезень в центральній частині України на 5 днів. Експерти також повідомили про товарні склади, які простоюють понад 350 годин і навіть довше 800 годин. Проблему могло б вирішити залучення приватних компаній до вантажних перевезень, але "Укрзалізниця" не поспішає втрачати статус монополіста і ділитися прибутком з вантажоперевезень по українським рейках.

Але одним з головних нещасть УЗ і при Кравцові залишається корупція. При цьому керівнику подолати проблему на залізниці так і не вдалося. Щороку залізниця через корупційні схеми втрачає близько 2 млрд доларів, а правоохоронці викривають одну за одною схеми розкрадань коштів з держкомпанії.

"Шановні" пасажири

Вантажоперевезення сьогодні дають "Укрализниці" основний прибуток. Компанія в 2018 році заробила на перевезення товарів 79 млрд гривень. Але чистий прибуток склав всього 203 млн гривень. Неефективне управління і корупція "з'їдає" майже весь прибуток. В цьому році компанія має намір вирішити цю проблему досить прозаїчно.

Замість реформи перевезень просто підняти тарифи. УЗ має намір у жовтні підвищити тарифи на вантажоперевезення в середньому ще на 16%. У цьому році таке підвищення ставок вже відбувалося – на 16% в травні цього року.

Одним з головних чинників, які не дають наростити чистий прибуток компанії, є пасажирські перевезення. З року в рік ця галузь стає все більш і більш збитковою. Так, за 2018 рік збитки УЗ на пасажирських перевезеннях склали 10 млрд гривень.

На це звертав увагу і тодішній міністр інфраструктури Володимир Омелян. Він називав збитки "Укрзалізниці" від пасажирських перевезень необґрунтованими.

"Кожен рік" Укрзалізниця "маніпулює цифрами, малюючи зі стелі збитки на пасажирських перевезеннях. Я маю всі підстави вважати, що ці збитки є необґрунтованими. Почнемо з того, що на приміських перевезеннях від 20 до 50% пасажирів купують квитки, а інші їдуть зайцями. Чому? Це запитання до "Укрзалізниці", - говорив чиновник.

Євген Кравцов та Володимир Омелян (фото: УНІАН)

Тим не менше після цих слів ніякого стягнення до Кравцова не було застосовано. Він так і залишився керувати компанією. Тим часом, середній вік пасажирського вагону в Україні становить 28 років. Зношеність пасажирської інфраструктури УЗ наближається до 100%, а пасажири регулярно скаржаться на катастрофічні умови в потягах.

Сьогодні УЗ оперує 3 тисячами пасажирських вагонів, з яких 2 тисячі потрібно просто списати. В цей час Кравцов відзвітував про закупівлю 80 нових пасажирських вагонів в 2019 році. Це катастрофу з перевезеннями, звичайно, не вирішить.

Пасажири тим часом продовжують скаржитися на незадовільні умови проїзду у вагонах. Наприклад, бачать тарганів у поїздах. Але для Кравцова більш важливим питанням чомусь стала відмова від підстаканників.

Взяли квитки на поїзд Миколаїв-Москава до Черкас. В день поїздки на вулиці йшов дуже великий дощ. Заходимо ми в вагон не віщуючи біди, а там ось це...... Вода зі стелі ллється як з відра і у вагоні вже по кісточки води, а за квитками це наші місця де ми повинні були їхати. Ось такі вообщем вагони пускає наша "Укрзалізниця" на міжнародне з'єднання. Ганьба!!!! Опубліковано dtp.kiev.ua Четвер, 8 серпня 2019 р.

На останніх ролях у орбіті Кравцова знаходиться приміська залізниця, яка перевозить понад 350 млн пасажирів в рік, що вдвічі більше міжрегіональних перевезень. Вона є найбільш збитковою для УЗ: її доходи покривають витрати лише на 10%, а рухомий склад електричок і дизель-поїздів вже повністю вичерпав експлуатаційний ресурс.

Дуже дорогий керівник

Скаржачись на дефіцит коштів на оновлення рухомого складу, Кравцов продовжує отримувати в "Укрализниці" одну з найвищих зарплат серед керівників держпідприємств. Із заробітком 807 тисяч гривень Кравцов поступається лише голові "Нафтогазу" Андрію Коболєву.

В 2018 главу глава УЗ заробив 9,749 мільйона гривень при тільки щомісячній зарплаті в 570 тисяч гривень. У компанії відмовилися розповісти журналістам розмір премій і винагород Кравцова в 2018 році, а також назвати підстави їх одержання.

Згідно з електронною декларацією за 2018 рік, Євген Кравцов, а точніше його родина володіє земельною ділянкою в Київській області на 1715 кв. м, автомобілем Mercedes-Benz за 914 тисяч гривень, мотоциклами Suzuki за 104 тисячі гривень, і Harley-Davidson вартістю 510 тисяч гривень.

Цим за документами володіє його дружина. Сам Кравцов володіє лише чотирма парами елітних швейцарських годинників: двома марки Rolex і двома Omega. На рахунку в "Ощадбанку" Кравцов має 3,6 млн гривень, а також 20 тисяч доларів і 240 тисяч гривень готівкою.

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Тим часом у новому Кабміні "затівають велику реформу залізничного транспорту". Для цього створять три незалежних оператора з управління інфраструктурою, вантажними перевезеннями і пасажирськими перевезеннями.

Як заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій, залізниця "з величезного монстра повинна перетворитися в трьох симпатичних середніх монстриків". "Тому не повинно бути двозначностей в управлінні, повинна бути повна відповідальність за те, що відбувається", – пояснив Криклій.

Коментуючи долю Кравцова, Криклій сказав, що він не зможе "сісти відразу на три місця", тому "треба буде вибирати". Але говорити про якісь кадрові призначення, які відбудуться напевно, міністр не готовий.

Поки з Кравцовим ситуація не визначена, українцям залишається лише сподіватися на те, що нова влада вивчить об'єктивно ситуацію із залізницею та ознайомитися з результатами менеджменту Кравцова, який коштував нам мільйони в буквальному сенсі.