Евгений Хмара временно возглавил СБУ вместо Малюка

Президент Украины Владимир Зеленский после отставки Василия Малюка назначил Евгения Хмару исполняющим обязанности главы Службы безопасности Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники и указ президента.
Обновлено 14:19. Евгений Хмара назначен врио главы Службы безопасности Украины.
Соответствующий указ подписал президент Владимир Зеленский.
Отметим, что Василий Малюк сделал заявление о своей отставке после встречи с Зеленским.
Карьера Евгения Хмары в СБУ отмечена стремительным профессиональным ростом и значительными достижениями в сфере спецопераций.
14 апреля 2023 года указом президента Украины он был назначен начальником Центра специальных операций, который занимается борьбой с терроризмом и защитой участников уголовного судопроизводства и работников правоохранительных органов.
Через год, 24 августа 2023 года, Хмара получил звание бригадного генерала, а уже 23 июня 2024 года ему присвоили звание генерал-майора.
25 августа 2025 года президент Украины назначил Евгения Хмару начальником Центра специальных операций "А" СБУ, ключевого подразделения спецслужбы, отвечающего за высокопрофильные и асимметричные операции против врага.
Среди самых известных боевых операций Хмары - руководство в 2023 году спецоперацией по освобождению острова Змеиный от оккупантов, которая стала одним из знаковых успехов украинских спецназовцев.
Напомним, что президент Владимир Зеленский уже назначил нового руководителя Офиса президента - вместо Андрея Ермака им стал Кирилл Буданов. Соответственно, главой ГУР назначили Олега Иващенко, который ранее руководил СРЗ.
В правительстве тоже изменения: Михаил Федоров возглавит Минобороны, а Денис Шмыгаль перейдет к управлению Минэнерго.
В целом глава государства анонсировал обновление всех силовых и правоохранительных ведомств, а впоследствии - ротации в армии. Большинство уволенных руководителей останутся в системе на новых должностях.
Накануне также был уволен глава Госпогранслужбы Сергей Дейнека, а сегодня Кабмин должен рассмотреть очередные кадровые решения среди руководителей ОВА.
Кроме того, от президента стало известно, что Дмитрий Кулеба, который ранее возглавлял МИД, снова "в команде Украины".
А Сергей Кислица сегодня был назначен первым заместителем руководителя ОП.