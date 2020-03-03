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У евакуйованих з Китаю немає симптомів коронавірусу, - МОЗ

Новини » Суспільство     03.03.2020 - 11:51
У евакуйованих з Китаю немає симптомів коронавірусу, - МОЗ
Фото: Віктор Ляшко (РБК-Україна)

Обсервація у Нових Санжарах завершиться 5 березня

У евакуйованих з Китаю, які утримуються в медичному центрі "Нові Санжари", немає симптомів коронавірусу або будь-яких інших захворювань. Про це на брифінгу заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, сьогоднішній медогляд в центрі "Нові Санжари" не виявив підвищення температури у евакуйованих з Китаю.

"Там все стабільно. Завершення обсервації буде ближче до обіду, ми говоримо про 12:00 четверга. Люди, якщо ці два дні пройдуть спокійно, отримають довідки про завершення обсервації і зможуть спокійно пересуватися по території України без будь-яких обмежень", - додав Ляшко.

Відзначимо, сьогодні в Україні підтвердили перший випадок зараження коронавірусом. Інфекцію виявили у жителя Чернівців, який повернувся з Італії.

Нагадаємо, раніше Держспоживслужба заборонила ввезення до України тварин з Китаю. Рішення прийнято для мінімізації ризику поширення коронавірусу.

Станом на 2 березня в Україні перевіряли ще чотири підозри на коронавірус.

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