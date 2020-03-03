У эвакуированных из Китая нет симптомов коронавируса, - Минздрав

Фото: Виктор Ляшко (РБК-Украина)

Обсервация в Новых Санжарах завершится 5 марта

У эвакуированных из Китая, которые содержатся в медицинском центре "Новые Санжары", нет симптомов коронавируса или любых других заболеваний. Об этом на брифинге заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, сегодняшний медосмотр в центре "Новые Санжары" не выявил повышения температуры у эвакуированных из Китая.

"Там все стабильно. Завершение обсервации будет ближе к обеду, мы говорим о 12:00 четверга. Люди, если эти два дня пройдут спокойно, получат справки о завершении обсервации и смогут спокойно передвигаться по территории Украины без каких-либо ограничений", - добавил Ляшко.

Отметим, сегодня в Украине подтвердили первый случай заражения коронавирусом. Инфекцию выявили у жителя Черновцов, который вернулся из Италии.

Напомним, ранее Госпотребслужба запретила ввоз в Украину животных из Китая. Решение принято для минимизации риска распространения коронавируса.

По состоянию на 2 марта в Украине проверяли еще четыре подозрения на коронавирус.