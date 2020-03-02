ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В Україні перевіряють ще чотири підозри на коронавірус, - МОЗ

Новини » Суспільство     02.03.2020 - 12:01
В Україні перевіряють ще чотири підозри на коронавірус, - МОЗ
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Зараз в лабораторії розпочаті дослідження 4-х підозр на коронавірус

В Україні зараз в лабораторії розпочаті дослідження 4-х підозр на коронавірус. Про це повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко в ході брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, це три людини з Києва та одна жінка - з Чернівецької області.

"У Києві перевіряють іноземців. У Чернівцях - це чоловік, який повернувся з Італії", - зазначив Ляшко.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Тернополі медики оперативно відреагували на ситуацію з вірогідною підозрою на захворювання дитини коронавірусом. Пацієнта ретельно обстежили - коронавірус у дитини лабораторно не підтвердився.

Також повідомлялося, що на даний момент в китайській провінції Хубей, яка стала епіцентром спалаху коронавірусу в Китаї, знаходиться 39 громадян України.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ планує найближчим часом провести додаткову евакуацію українських громадян з китайського міста Ухань. При цьому забрати громадян України може одна з країн Європейського союзу.

Число хворих на коронавірус у Німеччині за вихідні зросло втричі Уряд уточнив кількість українців в китайському Хубеї
Новини України УкраїнаМінстерство охорони здоров'я УкраїниКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся