В Україні перевіряють ще чотири підозри на коронавірус, - МОЗ

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Зараз в лабораторії розпочаті дослідження 4-х підозр на коронавірус

В Україні зараз в лабораторії розпочаті дослідження 4-х підозр на коронавірус. Про це повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко в ході брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, це три людини з Києва та одна жінка - з Чернівецької області.

"У Києві перевіряють іноземців. У Чернівцях - це чоловік, який повернувся з Італії", - зазначив Ляшко.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Тернополі медики оперативно відреагували на ситуацію з вірогідною підозрою на захворювання дитини коронавірусом. Пацієнта ретельно обстежили - коронавірус у дитини лабораторно не підтвердився.

Також повідомлялося, що на даний момент в китайській провінції Хубей, яка стала епіцентром спалаху коронавірусу в Китаї, знаходиться 39 громадян України.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ планує найближчим часом провести додаткову евакуацію українських громадян з китайського міста Ухань. При цьому забрати громадян України може одна з країн Європейського союзу.