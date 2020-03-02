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Держспоживслужба заборонила ввезення до України тварин з Китаю

Новини » Суспільство     02.03.2020 - 21:45
Держспоживслужба заборонила ввезення до України тварин з Китаю
Ілюстративне фото (pixabay.com)

Тимчасова заборона стосується домашніх та диких м’ясоїдних тварин

Для недопущення занесення на територію України коронавірусу Державна служба з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів тимчасово заборонила ввезення домашніх та диких м’ясоїдних тварин з Китаю. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу відомства.

Зазначається, що на території Гонконгу був зареєстрований випадок коронавірусу у собаки. Тварина жила в одному будинку з інфікованим власником.

"З метою мінімізації ризиків занесення на територію України збудника COVID-19, відповідно до статей 33 та 96 закону України "Про ветеринарну медицину", з урахуванням рекомендацій, викладених у Кодексі здоров’я наземних тварин МЕБ, Держпродспоживслужба тимчасово заборонила ввезення в Україну з Китайської Народної Республіки домашніх (собак, котів тощо) та диких м’ясоїдних тварин", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше Міністерство охорони здоров’я України заявило, що проміжними тваринами-носіями коронавірусу можуть бути домашні, дикі або одомашнені дикі тварини.

Станом на вечір 2 березня, коронавірусом COVID-19 заразилися майже 90 тисяч громадян у 61 країні. Відомо про понад 3 тис. смертельних випадків.

Також РБК-Україна повідомляло, що за добу за межами Китаю було зареєстровано майже в 9 разів більше випадків зараження, ніж в самому Китаї.

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