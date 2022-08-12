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Евакуація із Запорізької області. УЗ призначила додаткові рейси до Києва

Фото: УЗ запускає додаткові потяги із Запоріжжя до Києва (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

"Укрзалізниця" призначила додаткові рейси із Запоріжжя до Києва через посилений попит. Потяги почнуть курсувати з 13 серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на УЗ.

Зазначається, що серед жителів Нікополя та Марганця, де тривають активні обстріли, спостерігається підвищений попит на виїзд до більш безпечних регіонів. Тому УЗ призначила додаткові рейси поїзда №272/271 Запоріжжя - Київ.

Додаткові потяги із Запоріжжя курсуватимуть із 13 по 25 серпня (відправлення о 20:05, прибуття до Києва о 09:38).

З Києва потяги ходитимуть з 14 по 26 серпня (відправлення о 22:30, прибуття до Запоріжжя об 11:53).

Квитки можна придбати на сайті "Укрзалізниці", у застосунку, у чат-боті та в касах вокзалів.

Нагадаємо, за словами Ірини Верещук, у деяких населених пунктах Запорізької області можуть ввести обов'язкову евакуацію.

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УкрзалізницяевакуаціяЗапоріжжяКиїв