Евакуація із Запорізької області. УЗ призначила додаткові рейси до Києва

Зазначається, що серед жителів Нікополя та Марганця, де тривають активні обстріли, спостерігається підвищений попит на виїзд до більш безпечних регіонів. Тому УЗ призначила додаткові рейси поїзда №272/271 Запоріжжя - Київ.

Додаткові потяги із Запоріжжя курсуватимуть із 13 по 25 серпня (відправлення о 20:05, прибуття до Києва о 09:38).

З Києва потяги ходитимуть з 14 по 26 серпня (відправлення о 22:30, прибуття до Запоріжжя об 11:53).

Квитки можна придбати на сайті "Укрзалізниці", у застосунку, у чат-боті та в касах вокзалів.