Купувати білети стало простіше. УЗ запустила мобільний додаток

"Укрзалізниця" запустила мобільний додаток , завдяки якому придбати квиток без комісії можна за кілька кліків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву віце-прем'єр-міністра-міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

"У ньому можна придбати квиток без комісії або повернути його, отримати сповіщення про рейс і колію та швидко повторити замовлення в особистому кабінеті, де зберігається історія поїздок", - розповів він.

Він додав, що під час війни Укрзалізниця стала одним із найважливіших елементів критичної інфраструктури.

"Вони евакуювали тисячі людей із зони бойових дій та разом із нами організували виплати ВПО просто на вокзалах. А зараз тестуємо інтернет від Starlink у потягах, щоб ви завжди могли бути на зв’язку", - констатував Федоров.