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Эвакуация из Запорожской области. УЗ назначила дополнительные рейсы в Киев

Фото: УЗ запускает дополнительные поезда из Запорожья в Киев (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

"Укрзализныця" назначила дополнительные рейсы из Запорожья в Киев из-за усиленного спроса. Поезда начнут курсировать с 13 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на УЗ.

Отмечается, что среди жителей Никополя и Марганца, где продолжаются активные обстрелы, наблюдается повышенный спрос на выезд в более безопасные регионы. Поэтому УЗ назначила дополнительные рейсы поезда №272/271 Запорожье - Киев.

Дополнительные поезда из Запорожья будут курсировать с 13 по 25 августа (отправление в 20:05, прибытие в Киев в 09:38).

Из Киева поезда будут ходить с 14 по 26 августа (отправление в 22:30, прибытие в Запорожье в 11:53).

Билеты можно приобрести на сайте "Укрзализныци", в приложении, в чат-бот и в кассах вокзалов.

Напомним, по словам Ирины Верещук, в некоторых населенных пунктах Запорожской области могут ввести обязательную эвакуацию.

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УкрзализныцяэвакуацияЗапорожьеКиев