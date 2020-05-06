Евакуація українців: рейс з Таїланду відбудеться 13 травня

Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" здійснить 13 травня евакуаційний рейс з Бангкока (Таїланд). Про це повідомили в прес-службі посольства України в Таїланді Facebook.

Повідомляється, що рейс відбудеться 13 травня з міжнародного аеропорту "Суварнабхумі" Бангкока. Вартість квитка на спецрейс - 598 доларів. При цьому наголошується, що посольство не формує списки пасажирів, а полетіти зможуть лише ті, хто придбають квиток.

Також найближчим часом посольство надасть рекомендації, як можна дістатися до Бангкока з островів Пхукет, Самуї, Пханган.

Відзначимо, вчора евакуаційними рейсами з Німеччини в Україну доставили близько 100 українців. Під час температурного скринінгу ні в кого з пасажирів не виявлено підвищеної температури.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський пояснив, що повернення українців буде проходити у форматі до 4 літаків за добу, а всі пасажири зможуть вибрати, як будуть проходити обсервацію.

Також РБК-Україна писало, що громадяни України, які повернулися в країну з-за кордону, зможуть пройти самоізоляцію замість обсервації з допомогою мобільного додатку "Дія".