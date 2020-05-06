ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

З Німеччини евакуювали близько 100 українців

Новини » Коронавірус     06.05.2020 - 11:33
З Німеччини евакуювали близько 100 українців
Ілюстративне фото (ssu.gov.ua)

У жодного з них підвищеної температури не зафіксували

Близько 100 українців повернулися з Німеччини евакуаційними рейсами. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу.

Громадяни повернулися авіарейсом з Дортмунду. У жодного з них підвищеної температури не зафіксували. Усі пасажири зобов’язалися знаходитись на самоізоляції, контроль за дотриманням карантину буде відбуватись за допомогою мобільного додатку "Дій вдома".

Загалом за минулу добу український кордон на в’їзд та виїзд перетнули майже 12 тис. осіб. Коронавірус виявили у двох українців, які намагалися потрапити в Україну.

"Серед тих, хто в’їжджав в Україну, було виявлено двох наших співвітчизників, котрі мали позитивні результати на COVID-19 при проведенні експрес-тесту представниками медичної служби. Осіб доставлено на обсервацію до інфекційної лікарні Львова", - повідомили у ДПСУ.

Прикордонників, які контактували з українцями, відправили на обсервацію за місцем проживання.

Кілька днів тому в Україну прибули два евакуаційних рейси з Єгипту та Об'єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ). Всього було евакуйовано понад 350 українців.

Також повідомлялося про прибуття чотирьох спеціальних пасажирських авіарейсів з Нью-Йорка, Лісабона, Парижа і Цюриха. Ними дісталися України понад 550 громадян.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що повернення українців буде проходити у форматі до 4 літаків за добу, а всі пасажири зможуть вибрати, як будуть проходити обсервацію.

Коронавірусом в Україні захворіли вже понад 13 тис. осіб: ситуація в областях Кількість нових випадків коронавірусу знову зростає після триденного спаду: карта
Новини України ГерманияевакуаціяКоронавірус
News
On Top