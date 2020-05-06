ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Евакуація українців: рейс з Таїланду відбудеться 13 травня

Новини » Коронавірус     06.05.2020 - 20:55
Евакуація українців: рейс з Таїланду відбудеться 13 травня
Ілюстративне фото (dpsu.gov.ua)

Вартість квитка становить 598 доларів

Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" здійснить 13 травня евакуаційний рейс з Бангкока (Таїланд). Про це повідомили в прес-службі посольства України в Таїланді Facebook.

Повідомляється, що рейс відбудеться 13 травня з міжнародного аеропорту "Суварнабхумі" Бангкока. Вартість квитка на спецрейс - 598 доларів. При цьому наголошується, що посольство не формує списки пасажирів, а полетіти зможуть лише ті, хто придбають квиток.

Також найближчим часом посольство надасть рекомендації, як можна дістатися до Бангкока з островів Пхукет, Самуї, Пханган.

Відзначимо, вчора евакуаційними рейсами з Німеччини в Україну доставили близько 100 українців. Під час температурного скринінгу ні в кого з пасажирів не виявлено підвищеної температури.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський пояснив, що повернення українців буде проходити у форматі до 4 літаків за добу, а всі пасажири зможуть вибрати, як будуть проходити обсервацію.

Також РБК-Україна писало, що громадяни України, які повернулися в країну з-за кордону, зможуть пройти самоізоляцію замість обсервації з допомогою мобільного додатку "Дія".

В Україні працюють майже 500 продовольчих ринків Аналітики оцінили вплив виходу з карантину на курс долара
Новини України евакуаціякарантинтаиланд
News
On Top