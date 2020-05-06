Эвакуация украинцев: рейс из Таиланда состоится 13 мая

Иллюстративное фото (dpsu.gov.ua)

Стоимость билета составляет 598 долларов

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" совершит 13 мая эвакуационный рейс из Бангкока (Таиланд). Об этом сообщили в пресс-службе посольства Украины в Таиланде в Facebook.

Сообщается, что рейс состоится 13 мая из международного аэропорта "Суварнабхуми" Бангкока. Стоимость билета на спецрейс - 598 долларов. При этом отмечается, что посольство не формирует списки пассажиров, а улететь смогут лишь те, кто приобретут билет.

Также в ближайшее время посольство предоставит рекомендации, как можно добраться до Бангкока из островов Пхукет, Самуи, Пханган.

Отметим, вчера эвакуационными рейсами из Германии в Украину доставили около 100 украинцев. Во время температурного скрининга ни у кого из пассажиров не выявлено повышенной температуры.

Напомним, президент Владимир Зеленский объяснил, что возвращение украинцев будет проходить в формате до 4 самолетов за сутки, а все пассажиры смогут выбрать, как будут проходить обсервацию.

Также РБК-Украина писало, что граждане Украины, которые вернулись в страну из-за границы, смогут пройти самоизоляцию вместо обсервации с помощью мобильного приложения "Дія".