Эвакуация из Судана: военный самолет Турции попал под обстрел

"В рамках планирования эвакуации наших граждан один из наших самолетов типа C-130 приземлился в аэропорту Вади Саидна к северу от Хартума. Во время посадки нашего второго самолета произошел выстрел из стрелкового оружия. Несмотря на это, наш самолет благополучно приземлился", - заявил он.

Министр добавил, что жертв или раненых в результате инцидента нет.

"Наша команда изучает повреждения самолета. В зависимости от ситуации, в соответствии с отчетом команд, мы примем решение об оказании дополнительной материально-технической поддержки", - добавил Акар.

Напомним, 15 апреля в столице Судана Хартум и ряде других городов вспыхнули бои между армией и силами быстрого реагирования.

Также 25 апреля в Судане захватили лабораторию, в которой хранятся возбудители кори и холеры.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.