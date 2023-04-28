Евакуація з Судану: військовий літак Туреччини потрапив під обстріл

"У рамках планування евакуації наших громадян один із наших літаків типу C-130 приземлився в аеропорту Ваді Саідна на північ від Хартума. Під час посадки нашого другого літака стався постріл зі стрілецької зброї. Попри це, наш літак благополучно приземлився", - заявив він.

Міністр додав, що жертв або поранених унаслідок інциденту немає.

"Наша команда вивчає пошкодження літака. Залежно від ситуації, відповідно до звіту команд, ми ухвалимо рішення про надання додаткової матеріально-технічної підтримки", - додав Акар.

Нагадаємо, 15 квітня у столиці Судану Хартум та низці інших міст спалахнули бої між армією та силами швидкого реагування.

Також 25 квітня у Судані захопили лабораторію, в якій зберігаються збудники кору і холери.

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