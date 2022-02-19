Евакуація з ОРДЛО, вибухи та заява Байдена: новини за 18 лютого

Бойовики оголосили масову евакуацію населення до Росії, президент США Джо Байден заявив, що російський лідер Володимир Путін ухвалив рішення напасти на Україну, журналіст Юрій Бутусов учинив бійку з нардепом від ОПЗЖ Нестором Шуфричем у прямому ефірі. Докладніше про те, що сталося в п'ятницю, 18 лютого – в матеріалі РБК-Україна.

Загострення на Донбасі. Обстріли, фейки та евакуація

Масові обстріли на Донбасі не припиняються вже другий день, бойовики оголосили евакуацію в Росію під приводом "наступу". Людям пропонується виїхати до Ростовської області Росії.

В п’ятницю, 18 лютого, у центрі окупованого Донецька прогримів потужний вибух. Також окупанти повідомили про сильний вибух в окупованому Луганську. На опублікованих у соцмережах кадрах видно заграву на все місто. Детальніше про те, що відбувається в ОРДЛО – в матеріалі РБК-Україна.

Путін прийняв рішення напасти на Україну, - Байден

Президент США Джо Байден заявив, що російський лідер Володимир Путін прийняв рішення напасти на Україну. Він додав, що до російського вторгнення можливість дипломатичного вирішення конфлікту залишиться відкритою.

У ході брифінгу Байден заявив, що агресія Росії проти України може розпочатися найближчими днями, і якщо це станеться, то Київ теж зазнає атаки.

Шуфрич і Бутусов влаштували жорстку бійку в прямому ефірі у Шустера (відео)

Журналіст Юрій Бутусов влаштував бійку з нардепом від ОПЗЖ Нестором Шуфричем у прямому ефірі. Бійка сталася на "Свободі слова Савіка Шустера" в п'ятницю, 18 лютого.

Як видно на відео, під час виступу парламентаря журналіст підійшов до нього і вдарив в обличчя. Від удару Шуфрич звалився зі стільця. Однак піднявся і дав здачі. У ситуацію довелося втрутитися гостям студії, які ледве розняли Бутусова і Шуфрича.

В Україні зафіксували новий варіант штаму "Омікрон"

В Україні зафіксували новий варіант штаму коронавірусу "Омікрон" - BA.2. Наразі зареєстровані поодинокі випадки.

Тим часом голова МОЗ Віктор Ляшко запевняє, що вводити локдаун в Україні не планують. Ця хвиля коронавірусу може стати останньою.

Борис Невзоров помер від коронавірусу

Відомий актор і кінорежисер Борис Невзоров помер від ускладнень в результаті COVID-19 в Москві (РФ). Зірка радянських фільмів рівно місяць тому зустрів свій 72-й день народження.

В останні свої дні Борис Георгійович був у лікарні. У актора раніше медики підтвердили коронавірусну хворобу. Недуга дала ускладнення, з якими організм вже не міг впоратися.

В Україні на вихідних різко зміниться погода: свіжий прогноз

Погода в Україні на вихідних порадує приємними змінами. Синоптики прогнозують, що в неділю буде тепло і сонячно, але в суботу все ще ймовірні дощі.

Що буде з погодою в країні 19-20 лютого - читайте в матеріалі Styler.