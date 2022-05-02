Евакуація з Маріуполя. Автобуси затримуються, містян просять залишатися біля точки збору
Евакуаційні автобуси, які повинні забрати жителів блокадного Маріуполя, затримуються та ще не прибули до точки збору. Містян просять залишатися за вказаною адресою, біля ТРЦ "Порт Сіті".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Маріупольську міську раду.
"Евакуація, яка мала розпочатися сьогодні о 7:00 продовжується. Автобуси ще не доїхали до місця збору людей, але просимо маріупольців залишатися біля ТРЦ "Порт Сіті"", - йдеться у повідомленні.
У міськраді зазначили, що, попри труднощі, евакуація мирного населення із Маріуполя до Запоріжжя має відбутися.
Нагадаємо, початок евакуації мирного населення з Маріуполя перенесли на 2 травня.
Маршрут колони пройде через Токмак та Василівку. Людям дозволили приєднатися на власному транспорті.
Крім того, жителям Маріуполя доведеться пройти фільтрацію окупантів у Мангуші.
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