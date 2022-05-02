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Эвакуация из Мариуполя. Автобусы задерживаются, горожан просят оставаться у точки сбора

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Мариуполь, Понедельник 02 мая 2022 13:06
Эвакуация из Мариуполя. Автобусы задерживаются, горожан просят оставаться у точки сбора Фото: эвакуационные автобусы для жителей Мариуполя задерживаются (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Эвакуационные автобусы, которые должны забрать жителей блокадного Мариуполя, задерживаются и еще не прибыли к точке сбора. Горожан просят оставаться по указанному адресу, возле ТРЦ "Порт Сити".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Мариупольский городской совет.

"Эвакуация, которая должна была начаться сегодня в 7:00 продолжается. Автобусы еще не доехали до места сбора людей, но просим мариупольцев оставаться возле ТРЦ "Порт Сити"", - говорится в сообщении.

В горсовете отметили, что, несмотря на трудности, эвакуация мирного населения из Мариуполя в Запорожье должна состояться.

Напомним, начало эвакуации мирного населения из Мариуполя перенесли на 2 мая.

Маршрут колонны пройдет через Токмак и Васильевку. Людям разрешили присоединиться на собственном транспорте.

Кроме того, жителям Мариуполя придется пройти фильтрацию оккупантов в Мангуше.

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