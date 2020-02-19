Евакуація з Китаю: український літак прибув в Ухань

Український літак прибув в місто Ухань провінції Хубей (Китай) для евакуації громадян України та іноземців у зв'язку з епідемією коронавіруса. Про це повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексій Данілов Facebook.

Він зазначив, що на борту літака знаходиться досвідчена команда медиків.

"Щойно український літак приземлився в місті Ухань провінції Хубей, який забере 48 українських і 29 іноземних громадян. Ті, хто потрапили в епіцентр спалаху хвороби, зможуть вилетіти з Китаю. На борту досвідчена команда медиків. Впевнений, переліт буде комфортним і спокійним. З нетерпінням чекаємо на рідній землі", - написав Данілов.

Очікується, що літак повернеться в Україну 20 лютого о 8 ранку. Рейсу PQ7301 авіакомпанії Sky Up доведеться подолати майже 7 тисяч кілометрів.

Також РБК-Україна писало, що український літак евакуює з Китаю громадян десяти країн: Ізраїлю, Норвегії, Чорногорії, Аргентини, Панами, Коста-Ріки, Домінікани, Еквадору та Іспанії.

Як відзначили в Міністерстві внутрішніх справ, по прибуттю всі українці та іноземці будуть ізольовані на карантин на 14 днів. При цьому навколо карантинної зони буде створено подвійне кільце захисту.