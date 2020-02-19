ru
ua

Евакуація з Китаю: український літак прибув в Ухань

Новини » Суспільство   

Український літак вивезе з Уханя 48 українців та 29 іноземців

Український літак прибув в місто Ухань провінції Хубей (Китай) для евакуації громадян України та іноземців у зв'язку з епідемією коронавіруса. Про це повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексій Данілов Facebook.

Він зазначив, що на борту літака знаходиться досвідчена команда медиків.

"Щойно український літак приземлився в місті Ухань провінції Хубей, який забере 48 українських і 29 іноземних громадян. Ті, хто потрапили в епіцентр спалаху хвороби, зможуть вилетіти з Китаю. На борту досвідчена команда медиків. Впевнений, переліт буде комфортним і спокійним. З нетерпінням чекаємо на рідній землі", - написав Данілов.

Очікується, що літак повернеться в Україну 20 лютого о 8 ранку. Рейсу PQ7301 авіакомпанії Sky Up доведеться подолати майже 7 тисяч кілометрів.

Також РБК-Україна писало, що український літак евакуює з Китаю громадян десяти країн: Ізраїлю, Норвегії, Чорногорії, Аргентини, Панами, Коста-Ріки, Домінікани, Еквадору та Іспанії.

Як відзначили в Міністерстві внутрішніх справ, по прибуттю всі українці та іноземці будуть ізольовані на карантин на 14 днів. При цьому навколо карантинної зони буде створено подвійне кільце захисту.

Президент запропонував спільне патрулювання кордону України, ОБСЄ та ОРДЛО НБУ підвищив офіційний курс євро
Читати всі новини