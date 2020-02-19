ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Евакуація з Китаю: при посадці в Алмати з борту літака зійдуть громадяни Казахстану

Новини » Суспільство     19.02.2020 - 18:27
Евакуація з Китаю: при посадці в Алмати з борту літака зійдуть громадяни Казахстану
Фото: Дмитро Коваль (УНІАН)

Дмитро Коваль зазначив, що усі евакуйовані громадяни є здоровими

Заступник міністра охорони здоров’я України Дмитро Коваль зазначив, що на борту літака, який евакуйовує громадян України та іноземців, знаходяться два громадянина Казахстану, які зійдуть з борту при посадці в Алмати. Про це він повідомив під час брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, літак буде робити зупинку в Алмати. При цьому Коваль додав, що всі евакуйовані громадяни пройшли дві лінії санітарного контролю та є здоровими.

"Зараз триває проходження третьої лінії санітарного контролю. Дві вже пройдено всіма громадянами України та іноземцями. Серед них є два громадянина Казахстану які при посадці в Алмати зійдуть з борту. Можу повідомити що всі пасажири пройшли паспортні, митні процедури. Всі є здоровими", - зазначив Коваль.

При цьому він додав, що загрози немає.

"У нас є чіткий план дій, який розроблявся декілька тижнів. Загроз немає і не треба створювати паніку", - додав він.

Нагадаємо, український літак евакуює з Китаю громадян десяти країн: Ізраїлю, Норвегії, Чорногорії, Аргентини, Панами, Коста-Ріки, Домінікани, Еквадору та Іспанії.

Як відзначили в Міністерстві внутрішніх справ, по прибуттю всі українці та іноземці будуть ізольовані на карантин на 14 днів. При цьому навколо карантинної зони буде створено подвійне кільце захисту.

До прийому евакуйованих з Китаю готові чотири об'єкти, - МОЗ Евакуація з Китаю: український літак прибув в Ухань
Новини України Мінстерство охорони здоров'я УкраїниКазахстаневакуація
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся