ru ua
Чт, 12 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Евакуація з "Азовсталі". Спецоперація матиме кілька етапів, - Верещук

Новость на русском →
Україна, Четвер 12 травня 2022 14:06
Евакуація з "Азовсталі". Спецоперація матиме кілька етапів, - Верещук Фото: Ірина Верещук (facebook.com)
Автор: Євгеній Прокопенко

РФ не погодилася на процедуру "екстракшн" на "Азовсталі" у Маріуполі. Вони пропонують лише капітуляцію. Тож спецоперація з визволення поранених пройде кілька етапів.

Про це заявила віцепрем'єр-міністр України Ірина Верещук в ефірі "1+1", передає РБК-Україна.

"Наразі тривають перемовини. РФ не погодилася на процедуру екстракшн. Вони пропонують лише капітуляцію. Як ви знаєте, наші хлопці не погоджують скласти зброю. На сьогодні є лише єдиний шлях - йти покроково. Спецоперація матиме декілька етапів. Перший етап - це евакуація важкопоранених”, - сказала Верещук.

Вона також нагадала, що перемовини, які раніше тривали про звільнення бійців, припинені.

"Ми почали новий раунд перемовин. Попередні завершені невдачею. Там перебувають сотні солдатів та офіцерів ЗСУ, Національної гвардії, Національної поліції, СБУ, Прикордонної служби та тероборони. Хлопців треба рятувати. Всі потребують порятунку", - додала вона.

Нагадаємо, захисники "Азовсталі" закликали допомогти в евакуації військових, які захищають Маріуполь.

Також ми писали, що російські окупанти за добу здійснили 38 авіанальотів на "Азовсталь".

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні
NEWS
Чи є ризик штурму росіянами Одеси: думки експертів
Чи є ризик штурму росіянами Одеси: думки експертів
DAILY
Чи готує Росія штурм Одеси і що стоїть за атаками ворога на місто і область
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Чи готує Росія штурм Одеси і що стоїть за атаками ворога на місто і область