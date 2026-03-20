Повредили авто на выбоине? Полный алгоритм действий, чтобы получить компенсацию
В последнее время на дорогах Украины фиксируют большое количество автомобилей с поврежденными колесами и подвеской из-за неудовлетворительного состояния покрытия. Попадание в глубокую яму или открытый люк часто наносит мгновенный значительный ущерб автовладельцу.
Глава комитета Ассоциации адвокатов Украины по гражданскому праву и процессу, руководитель Адвокатского бюро Татьяна Даниленко в комментарии для РБК-Украина рассказала, что позволит возместить расходы не из собственного кармана.
Главное:
- Попадание авто в выбоину или люк юридически является дорожно-транспортным происшествием (ДТП).
- Первоочередная задача водителя - вызвать полицию и зафиксировать состояние дороги и повреждения ТС.
- Патрульные должны составить протокол на руководителя дорожного управления по ч. 4 ст. 140 КУоАП.
- После решения суда о вине дорожников необходимо провести профессиональную оценку ущерба.
- Взыскать средства можно в досудебном порядке или через принудительное обращение в суд.
Первые шаги на месте происшествия: фиксация и полиция
Получение механических повреждений из-за выбоины - это полноценное ДТП. Поэтому водителю запрещено покидать место происшествия или двигать авто.
Алгоритм действий следующий:
- Вызов патрульной полиции. Необходимо сразу установить знак аварийной остановки, чтобы другие автомобили также не попали в ДТП.
- Осмотр места ДТП. Полиция должна составить схему осмотра места ДТП, где обозначить все обстоятельства, которые угрожали безопасности движения на данном участке дороги. Правоохранители обязаны зафиксировать все обстоятельства, сделать замеры и фотофиксацию, а также составить акт обследования участка дороги.
- Фиксация дорожных условий. Патрульный обязан зафиксировать неблагоприятные условия, если ДТП произошло из-за состояния дороги.
- Самостоятельные доказательства. Водителю стоит самому сделать фото и видео, проверить точность замеров полиции и найти свидетелей, данные которых (с письменными объяснениями) должны быть занесены в протокол.
- Составление протокола. Полиция должна составить протокол по ч. 4 ст. 140 КУоАП в отношении руководителя дорожного управления, ответственного за участок, где произошло ДТП. Собранные материалы правоохранители должны передать в суд.
Даниленко отмечает, если полиция отказывается составлять протокол, этот факт следует зафиксировать через повторный звонок на линию "102" для дальнейшего обжалования бездействия.
Оценка ущерба и досудебное урегулирование
После того, как суд вынесет постановление о привлечении виновного лица (представителя дорожной службы) к административной ответственности, владелец авто должен обратиться к оценщикам. Эксперты осмотрят машину и составят отчет о стоимости ущерба.
Следующий шаг - обращение к организации-виновнику с письмом-просьбой о добровольном возмещении. К письму прилагаются постановление суда, вступившее в законную силу, и экспертное заключение.
Принудительное взыскание через суд
Если организация игнорирует обращение или отказывает в выплатах, единственный путь - иск в суд против дорожно-эксплуатационной организации.
Кроме стоимости ремонта, можно требовать компенсации расходов на оценку, эвакуатор, подготовку иска и услуги адвоката. Для этого необходимо сохранять все чеки.
К таким спорам применяется общая исковая давность - 3 года с момента ДТП.
Напомним, Кабмин поручил в течение двух недель значительно увеличить темпы восстановления трасс, особенно в прифронтовых регионах и на ключевых маршрутах. Работы уже продолжаются, привлечено более тысячи работников, а на финансирование дополнительно выделяют миллиарды гривен, в том числе из резервного фонда.