Евакуація та обстріли. В Охтирці не підтверджено "зелений коридор", а Тростянець змінив місце посадки

За словами Живицького, евакуація населення з Охтирки зараз не проводять, оскільки зелені коридори не були затверджені. Крім того, йде артобстріл.

У Тростянці буде можлива виїхати - автобуси очікуються о 15: 00.

"Тростянець. У місті стріляють Російські ворожі війська. Місце посадки змінено!

Це третя школа. Евакуаційні автобуси чекатимуть виїзду о 15 годині", - повідомив глава ОВА.

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