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Эвакуация и обстрелы. В Ахтырке не подтвержден "зелёный коридор", а Тростянец изменил место посадки

Автор: Анна Шиканова

В Ахтырке Сумской области на данный момент эвакуация населения не проводится.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.

По словам Живицкого, эвакуация населения из Ахтырки сейчас не проводят, так как зеленые коридоры не были утверждены. Кроме того, идет артобстрел.

В Тростянце будет возможна выехать - автобусы ожидаются в 15:00.

"Тростянец. В городе стреляют русские вражеские войска. Место посадки изменено!
Это третья школа. Эвакуационные автобусы будут ждать выезда в 15 часов", - сообщил глава ОВА.

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Напомним, ранее мы писали о том, что в Сумах из-за авианалета временно прекращено водоснабжение.

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