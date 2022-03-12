Эвакуация и обстрелы. В Ахтырке не подтвержден "зелёный коридор", а Тростянец изменил место посадки

По словам Живицкого, эвакуация населения из Ахтырки сейчас не проводят, так как зеленые коридоры не были утверждены. Кроме того, идет артобстрел.

В Тростянце будет возможна выехать - автобусы ожидаются в 15:00.

"Тростянец. В городе стреляют русские вражеские войска. Место посадки изменено!

Это третья школа. Эвакуационные автобусы будут ждать выезда в 15 часов", - сообщил глава ОВА.

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