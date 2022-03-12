В Сумах через авіаналіт тимчасово припинено водопостачання

Зранку в суботу, 12 березня, російські окупанти завдали авіаційного удару по Сумах. В результаті в місті зникло водопостачання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу КП "Міськводоканал" Сумської міської ради.

Зазначається, що в наслідок атаки російських військ близько 4:50 були знеструмлені об'єкти водоканалу. Подача води була припинена.

"Усі служби підприємства працюють в посиленому режимі. За умови постачання електричної енергії та відновлення роботи каналізаційно-насосних станцій водозабори будуть включатися в роботу, про що ми будемо вас інформувати", - йдеться у повідомленні.