В Сумах через авіаналіт тимчасово припинено водопостачання
Зранку в суботу, 12 березня, російські окупанти завдали авіаційного удару по Сумах. В результаті в місті зникло водопостачання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу КП "Міськводоканал" Сумської міської ради.
Зазначається, що в наслідок атаки російських військ близько 4:50 були знеструмлені об'єкти водоканалу. Подача води була припинена.
"Усі служби підприємства працюють в посиленому режимі. За умови постачання електричної енергії та відновлення роботи каналізаційно-насосних станцій водозабори будуть включатися в роботу, про що ми будемо вас інформувати", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, з Сумської області за декілька днів вдалося евакуювати 60 тисяч осіб.
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