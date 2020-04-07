ЄВА виступає за зниження портових зборів

Європейська бізнес асоціація підтримує ініціативу зниження портових зборів, їх рівень повинен бути економічно обґрунтований. Про це заявила заступник директора представництва інтересів компаній-членів Європейської бізнес-асоціації Світлана Михайловська, передає РБК-Україна.

"Європейська бізнес асоціація завжди виступала за те, що портові збори необхідно технічно та економічно обґрунтовувати. У тому числі розподіл їх використання, що куди та на які потреби", - сказала Михайлівська.

Вона також підкреслила, що в нинішніх кризових умовах зниження портових зборів дозволить підтримати вітчизняних експортерів та підвищити їх конкурентоспроможність на світових ринках.

"Зараз в умовах того, що фактично єдиною економічною спроможністю країни все-таки залишається вантажопотік, для нас вкрай важливо, і це для нас дійсно дуже пріоритетне питання, який ми не раз адресували та офісу президента, і Кабінету міністрів. Зробити все можливе, щоб це вузьке горлечко, у нас це порти, залізниці, його розширити. Асоціація ЄВА теж виступає за це зниження портових зборів. Так що ми підтримуємо цю ініціативу, оскільки ми з нею виступали ще й раніше", - сказала Михайлівська.

Нагадаємо, раніше Федерація роботодавців транспорту України (ФРТУ) звернулася до прем'єр-міністра України та керівництва міністерства інфраструктури з проханням знизити на 20% розміри портових зборів в Україні до рівня порівнянних закордонних портів для забезпечення конкурентоспроможності українського експорту в умовах кризи, викликаного епідемією коронавірусу.

Як повідомляло РБК-Україна, за словами голови Федерації металургів Сергія Біленького, портові збори в Україні в 3-5 разів перевищують збори в сусідніх країнах, і їх потрібно знизити найближчим часом.

Кроти того, президент ICC Ukraine Володимир Щелкунов заявив, що підтримка експорту у період кризи має бути пріоритетом для влади, тому важливо забезпечити нормальні умови для логістики, а також підкреслив, що стабільна робота експортоорієнтованих підприємств дозволить вистояти Україні під час світової економічно-фінансової кризи.