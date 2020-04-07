ЕВА выступает за снижение портовых сборов

Европейская бизнес ассоциация поддерживает инициативу снижения портовых сборов, их уровень должен быть экономически обоснован. Об этом заявила заместитель директора по представительству интересов компаний-членов Европейской бизнес ассоциации Светлана Михайловская, передает РБК-Украина.

"Европейская бизнес ассоциация всегда выступала за то, что портовые сборы необходимо технически и экономически обосновывать. В том числе распределение их использования, что куда, на какие нужды и на какие потребности", - сказала Михайловская.

Она также подчеркнула, что в нынешних кризисных условиях снижение портовых сборов позволит поддержать отечественных экспортеров и повысить их конкурентоспособность на мировых рынках.

"Сейчас в условиях того, что фактически единственной экономической способностью страны все-таки остается грузопоток, для нас крайне важно, и это для нас действительно очень приоритетный вопрос, который мы не раз адресовали и офису президента, и Кабинету министров. Сделать все возможное, чтобы это узкое горлышко, которые у нас это порты, железные дороги, чтобы его расширить. Ассоциация ЕВА тоже выступает за это снижение портовых сборов. Так что мы эту инициативу поддерживаем, поскольку мы с ней выступали еще и раньше", - сказала Михайловская.

Напомним, ранее Федерация работодателей транспорта Украины (ФРТУ) обратилась к премьер-министру Украины и руководству министерства инфраструктуры с просьбой снизить на 20% размеры портовых сборов в Украине до уровня сопоставимых зарубежных портов для обеспечения конкурентоспособности украинского экспорта в условиях кризиса, вызванного эпидемией коронавируса.

Как писало РБК-Украина, по словам главы Федерации металлургов Сергея Беленького, портовые сборы в Украине в 3-5 раз превышают сборы в соседних странах, и их нужно снизить в ближайшее время.

Кроте того, президент ICC Ukraine Владимир Щелкунов заявил, что поддержка экспорта в период кризиса должна быть приоритетом для власти, поэтому важно обеспечить нормальные условия для логистики, а также подчеркнул, что стабильная работа экспортоориентированных предприятий позволит выстоять Украине во время мирового экономическо-финансового кризиса.