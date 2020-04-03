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Портові збори в Україні в 3-5 разів вище, ніж у сусідніх країнах, - Біленький

Новини » Промисловість     03.04.2020 - 13:17
Портові збори в Україні в 3-5 разів вище, ніж у сусідніх країнах, - Біленький
Ілюстративне фото з відкритих джерел)

На його думку, найближчим часом портові збори необхідно знизити на 20-30%

Портові збори в Україні завищені, вони в 3-5 разів перевищують збори в сусідніх країнах, їх потрібно знизити найближчим часом. Про це в коментарі журналістам заявив голова Федерації металургів Сергій Біленький, передає РБК-Україна.

"Портові збори, їх розмір на сьогодні в українських портах ми вважаємо неадекватним. Він в 3-4-5 разів вище, ніж у всіх сусідніх країнах, які мають вихід до моря. Ми вважаємо, що їх потрібно знижувати", - сказав Біленький.

На його думку, найближчим часом портові збори необхідно знизити на 20-30%, а пізніше продовжити зниження.

Як зазначає експерт, падіння попиту на залізну руду з боку металургійних заводів в Україні та ЄС залишає українським залізорудним підприємствам вибір або відвантажити вивільнені обсяги в Китай, або знижувати виробництво. Беручи до уваги ситуацію з курсом гривні та соціальну значущість залізорудної галузі, всі зусилля "Укрзалізниці", портів і Міністерства інфраструктури повинні бути зосереджені на вивезення продукції на експорт у повному обсязі. За його словами, зменшення витрат на логістику дозволить вітчизняним експортерам конкурувати на світовому ринку.

"Якщо це не можна зробити різко хоча б в 3 рази по причині того, що бюджет недоотримає значну частину коштів, ми пропонуємо поетапно, хоча б відразу відсотків на 20-30 можна зробити прямо в найближчий місяць. Потім теж поступово знижувати", - пояснив Біленький.

Нагадаємо, раніше Федерація роботодавців транспорту України (ФРТУ) звернулася до прем'єр-міністра України та керівництва міністерства інфраструктури з проханням знизити на 20% розміри портових зборів в Україні до рівня порівнянних закордонних портів для забезпечення конкурентоспроможності українського експорту в умовах кризи, викликаного епідемією коронавірусу.

Президент Української зернової асоціації (УЗА) Микола Горбачов заявив, що зниження портових зборів в умовах кризи дозволить уникнути подорожчання сільгосппродукції.

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