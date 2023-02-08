ЕЦБ заставляет евробанки сокращать сделки на финансовом рынке РФ и уходить оттуда, - FT
Европейский центральный банк (ЕЦБ) по праву регулятора вынуждает банки еврозоны сокращать свои операции в России и уходить с рынка РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.
Как отмечает издание со ссылкой на слова главы наблюдательного комитета ЕЦБ Андреа Энриа, многие банки уже приняли меры, чтобы уменьшить свои риски перед Россией после полномасштабного вторжения РФ в Украину. При этом он добавил, что ЕЦБ приветствует любую возможность для банков выйти с рынка.
"Конечно, мы оказываем давление на банки, чтобы они активно управляли рисками своих российских активов. Любая возможность для банков выйти из этого бизнеса была бы для нас привлекательной с точки зрения надзора", - заявил Энриа.
По словам Энриа, несколько банков еврозоны сократили свои трансграничные операции с Россией, создали резервы на покрытие потенциального ущерба от них или отделили свои российские операции от остальной группы.
FT напоминает, что многие из 45 западных банков, имеющих дочерние компании в России, рассматривали выход из страны, но фактически сделали это лишь некоторые из них. Одна из причин состоит в том, что в прошлом году РФ запретила иностранным компаниям из "недружественных" стран, то есть тех, что ввели санкции против России, заключать соглашения о выходе без личного одобрения диктатора Владимира Путина.
"Это усложняет выход банков с российского рынка. Окно для продажи активов понемногу закрывается", - добавил Энриа.
В настоящее время под наблюдением европейского регулятора остаются два банка с крупнейшими российскими активами - австрийский Raiffeisen Bank International и итальянский UniCredit.
Недавно РБК-Украина сообщало, что ЕЦБ повысил все три ключевых процентных ставки на 0,5% в знак своей обеспокоенности тем, что инфляция остается высокой, несмотря на недавнее падение цен на энергоносители.
В начале января 2023 года мы писали, что экономические настроения в еврозоне улучшились в декабре 2022-го впервые с начала войны РФ против Украины. Данные Еврокомиссии показали большой оптимизм во всех секторах экономики и резкое понижение инфляционных ожиданий.
Напомним, что инфляция в Европе все еще двузначная из-за энергетической войны России.
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