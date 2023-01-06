Экономические настроения в Европе улучшились впервые с начала войны РФ против Украины
Экономические настроения в еврозоне улучшились в декабре 2022 года впервые с начала войны РФ против Украины. Данные Еврокомиссии показали большой оптимизмом во всех секторах экономики и резкое снижение инфляционных ожиданий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Ежемесячный индекс экономических настроений Еврокомиссии вырос до 95,8 в декабре с 94,0 в ноябре, что стало первым восходящим движением после падения с рекордного максимума в 114,0 в феврале, когда Россия вторглась в Украину.
Настроения в промышленности улучшились до -1,5 с -1,9, а настроения в секторе услуг, которые вносят наибольший вклад в рост еврозоны, более чем удвоились до 6,3 с 3,1.
Потребители, ритейлеры и строительная отрасль также были настроены более оптимистично, сигнализируя о том, что ожидаемое замедление экономического роста в последние три месяца 2022 года и первые три месяца 2023 года, вероятно, будет неглубоким.
Кроме того, инфляционные ожидания потребителей на 12 месяцев резко упали в декабре до 23,7 пункта с 29,9 пункта в ноябре, а ожидания производителей по отпускной цене упали до 38,4 пункта с 40,4 пункта в ноябре.
По данным Евростата, розничные продажи в еврозоне выросли в ноябре больше, чем ожидалось, благодаря увеличению продаж топлива на заправочных станциях.
Розничные продажи являются показателем потребительского спроса, который пострадал от высоких цен на энергоносители, вызвавших рекордный рост потребительской инфляции.
Напомним, данные за декабрь во Франции, Германии и Испании свидетельствуют, что Европа выходит из инфляционного кризиса, поскольку цены начали снижаться.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.