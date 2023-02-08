ЄЦБ змушує євробанки скорочувати операції на фінансовому ринку РФ і йти звідти, - FT

Європейський центральний банк (ЄЦБ) за правом регулятора змушує банки єврозони скорочувати свої операції в Росії та йти з ринку РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times .

Як зазначає видання з посиланням на слова голови наглядового комітету ЄЦБ Андреа Енріа, багато банків уже вжили заходів, щоб зменшити свої ризики перед Росією після повномасштабного вторгнення РФ в Україну. При цьому він додав, що ЄЦБ вітатиме будь-яку можливість для банків вийти з ринку.

"Звичайно, ми чинимо тиск на банки, щоб вони активно управляли ризиками своїх російських активів. Будь-яка можливість для банків вийти з цього бізнесу була б для нас привабливою з точки зору нагляду", - заявив Енріа.

За словами Енріа, кілька банків єврозони скоротили свої транскордонні операції з Росією, створили резерви на покриття потенційних збитків від них або відокремили свої російські операції від решти групи.

FT нагадує, що багато із 45 західних банків, що мають дочірні компанії в Росії, розглядали вихід з країни, але фактично зробили це лише деякі з них. Одна з причин полягає в тому, що торік РФ заборонила іноземним компаніям з "недружніх" країн, тобто тих, які запровадили санкції проти Росії, укладати угоди про вихід без особистого схвалення диктатора Володимира Путіна.

"Це ускладнює вихід банків з російського ринку. Вікно для продажу активів потроху закривається", - додав Енріа.

Наразі під наглядом європейського регулятора залишаються два банки, що мають найбільші російські активи - австрійський Raiffeisen Bank International та італійський UniCredit.