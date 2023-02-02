ЕЦБ озабочен высокой инфляцией и повысил базовые ставки, - FT

Европейский центральный банк (ЕЦБ) повысил все три ключевых процентных ставки на 0,5% в знак своей обеспокоенности тем, что инфляция остается высокой, несмотря на недавнее падение цен на энергоносители.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times .

Как отмечает издание, базовая процентная ставка по кредитам увеличена до 3%, ставка по депозитам - до 2,5%, ставка по маржинальным кредитам - до 3,25%. Таким образом, в результате такого повышения базовая ставка ЕЦБ по депозитам достигла 2,5% - самого высокого уровня со времен мирового финансового кризиса.

"Действия ЕЦБ логично следуют за повышением на полпункта ставки Банком Англии и повышением на четверть пункта Федеральной резервной системой США", - уточняет FT.

По данным на сайте ЕЦБ, это самый высокий уровень ставок со времен мирового финансового кризиса 2008 года.

Президент ЕЦБ Кристин Лагард на пресс-конференции по итогам заседания подтвердила, что Европейский центральный банк не завершил цикл повышения ставок и намерен продолжать дальнейшее усиление денежно-кредитной политики.

"При любых сценариях развития ситуации потребуется дальнейший существенный рост ставок, чтобы добиться возврата инфляции в еврозоне до целевого показателя 2%. Нам придется поднять ставки до уровней, значительно ограничивающих экономическую активность, и это повышение будет происходить устойчивыми темпами", - подчеркнула Лагард.

В то же время, она отметила, что баланс рисков как для экономического роста в еврозоне, так и для инфляции стал более благоприятным.

"Учитывая сохраняющееся инфляционное давление, Совет управляющих намерен поднять ставки еще на 50 б. п. на заседании в марте, а уже потом будет оценивать дальнейшее направление денежно-кредитной политики", - говорится в сообщении ЕЦБ.