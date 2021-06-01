Цього тижня відбудеться засідання РНБО, - джерело

Цього тижня має відбутися чергове засідання Ради національної безпеки і оборони України. Засідання РНБО може відбутися в четвер, а не в п'ятницю.

За словами співрозмовника видання, засідання РНБО може пройти або в п'ятницю, або в четвер.

Нагадаємо, до цього в Міністерстві закордонних справ розповіли, що підготували пакет санкцій проти білоруського режиму Олександра Лукашенка. Санкції мають розглянути на засіданні РНБО.

Однак у п'ятницю секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що ще не отримав документи щодо санкцій проти Білорусі. Він зазначив, що пакет санкцій повинен спочатку погодити Кабмін і вже потім направити в РНБО.

Крім того, Данілов розповів, що на майбутньому засіданні РНБО представлять звіт про аудит державних дач у Конча-Заспі та Пущі-Водиці. Провести цей аудит було доручено на минулому засіданні РНБО.