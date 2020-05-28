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В Україні значно підвищується температура: змінюється клімат

Новини » Суспільство     28.05.2020 - 08:24
В Україні значно підвищується температура: змінюється клімат
Фото: потепління в Україні (РБК-Україна)

Загалом потепління найбільш виражене у північних країнах європейського континенту

В усіх країнах Північної півкулі, в тому числі й в Україні, відмічаються зміни клімату, які виражені в тому, що середньорічна температура повітря по сезонах підвищується. Для України це підвищення одне з найбільших.

Про це заявив в інтерв'ю РБК-Україна директор Українського гідрометцентру Микола Кульбіда.

Як він зазначив, потепління найбільш виражене у північних країнах європейського континенту. Чим далі на південь, воно менш виражене, але все одно доходить до України.

"Мені складно судити стосовно Австралії, адже це Південна півкуля. Там є свої особливості атмосферних процесів. А стосовно Північної півкулі, то в усіх країнах відмічаються зміни клімату. Вони виражені в тому, що середньорічна температура повітря по сезонах підвищується. Для України це підвищення одне з найбільших", - розповів він.

Також він додав, що південні райони України поступово наближаються до балканського клімату, навіть грецького. Це виражається у помітному підвищенні температури та зменшенні ефективності опадів за рахунок їх випаровування.

Нагадаємо, у цьому році була тепла зима, але весна була холодна, з сильними дощами та грозами.

Зокрема, сьогодні в Україні передають дощі з грозами в більшості областей.

Раніше синоптики розповіли, коли в Україну прийде потепління.

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Автор: Анастасия Светлевская

Теги Новини України температураПогода
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