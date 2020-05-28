Україну накриють дощі та грози: прогноз погоди на сьогодні

Фото: дощі в Україні (РБК-Україна)

У західній частині країни сьогодні грози

Погода в Україні 28 травня лишається холодною та дощовою. У східних областях будуть грози, а в західних - сильні дощі.

Про це повідомляє УкрГідрометцентр.

Прогноз у всіх областях

У західних областях сьогодні буде сильний дощ. Температура повітря вдень складе +16+19, а вночі +7+9. На півдні та півночі країни також дощі, температура повітря вдень складе +16+18. У центральних областяях вдень +15+18, а вночі +8+11. На сході країни сьогодні, крім дощів, ще й грози. Температура повітря вдень тут складе +21+24, а вночі +9+11.

Прогноз у Києві

У Києві сьогодні дощ. Температура повітря вдень складе +15+17, а вночі +9+11.

Нагадаємо, синоптики попередили про сильні зливи у Києві та ряді областей.

Додамо, синоптики різко змінили прогноз на червень, буде холодніше.

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Автор: Анастасия Рокитна