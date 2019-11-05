ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Цього року клієнтами "Волиньгаз Збуту" стали ще 1,9 тис. волинян

Новини » Енергетика     05.11.2019 - 17:16
Цього року клієнтами "Волиньгаз Збуту" стали ще 1,9 тис. волинян
Ілюстративне фото (kmu.gov.ua)

Загальна кількість побутових споживачів газу в області сягнула майже 250 тис.

На Волині збільшилась кількість користувачів газом. За 10 місяців 2019 року року майже 1900 мешканців Волинської області обрали своїм постачальником ТОВ "Волиньгаз Збут". Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Наразі загальна кількість побутових споживачів газу в області сягнула майже 250 тис., левова частка яких – клієнти з обласного центру та найбільших міст області. Найактивніше кількість клієнтів "Волиньгаз Збуту" зростає в обласному центрі та Луцькому районі – за рік тут новими споживачами газу стали майже 1500 домогосподарств. Ще близько 160 нових споживачів компанія отримала в місті Ковелі, у Володимирі-Волинському – біля 170 нових клієнтів, у Нововолинську – 25. Таке збільшення пов`язане з новобудовами в містах", - йдеться у повідомленні.

Також у прес-службі зазначили, що у більшості районів області зареєстровано всього до десятка нових користувачів газу.

"З-поміж усіх видів палива волиняни все ж таки віддають перевагу природному газу як найдоступнішому та екологічному енергоносію, - сказав директор "Волиньгаз збут" Микола Тищук. – Водночас, у сільській місцевості окремі споживачі переходять на користування альтернативними видами палива, зокрема, деревиною. Тому клієнтська база перебуває в постійному русі".

За словами прес-служби, наразі більшість поставок газу "Волиньгаз Збуту" припадає на побутових споживачів. Однак, ця категорія є найпроблематичнішою та вимагає значних фінансових і людських ресурсів.

"Торговельна націнка "Волиньгаз Збуту" становить усього 2,5 % від закупівельної ціни природного газу. Тож при сплаті за газ, цю націнку використовують на друк та доставку квитанцій, підтримку необхідних сервісів для онлайн-спілкування з клієнтами, зокрема – Особистого кабінету споживача на сайті 104.ua, мобільних додатків 104 MobileLight (iOS) та 104Mobile (Android), Контакт-центру та ін. Однак, ситуацію значно ускладнюють багатомільйонні борги споживачів, в тому числі й отримувачів державної допомоги, а також велика кількість пільговиків і субсидіантів", - йдеться у повідомленні.

"Житомиргаз": 97 тис. споживачів користуються Особистим кабінетом У Сумській області виявили 122 факти втручання в роботу газових лічильників
Новини України газВолынь
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся