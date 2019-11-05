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В этом году клиентами "Волыньгаз Сбыта" стали еще 1,9 тыс. волынян

Новости » Энергетика     05.11.2019 - 17:16
В этом году клиентами "Волыньгаз Сбыта" стали еще 1,9 тыс. волынян
Иллюстративное фото (kmu.gov.ua)

Общее количество бытовых потребителей газа в области достигло почти 250 тыс.

На Волыни увеличилось количество пользователей газом. За 10 месяцев 2019 года почти 1900 жителей Волынской области выбрали своим поставщиком ООО "Волыньгаз Сбыт". Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Сейчас общее количество бытовых потребителей газа в области достигло почти 250 тыс., львиная доля которых – клиенты из областного центра и крупных городов области. Активнее всего количество клиентов "Волыньгаз Сбыта" растет в областном центре и Луцком районе – за год здесь новыми потребителями газа стали почти 1500 домохозяйств. Еще около 160 новых потребителей компания получила в городе Ковеле, во Владимире-Волынском – около 170 новых клиентов, в Нововолынске – 25. Такое увеличение связано с новостройками в городах", - говорится в сообщении.

Также в пресс-службе отметили, что в большинстве районов области зарегистрировано всего до десятка новых пользователей газа.

"Среди всех видов топлива волыняне все же отдают предпочтение природному газу как доступном и экологичном энергоносителю, - сказал директор "Волыньгаз Сбыт" Николай Тищук. – В то же время, в сельской местности отдельные потребители переходят на пользование альтернативными видами топлива, в частности древесиной. Поэтому клиентская база находится в постоянном движении".

По словам пресс-службы, в настоящее время большинство поставок газа "Волыньгаз Сбыта" приходится на бытовых потребителей. Однако, эта категория является самой проблематичной и требует значительных финансовых и человеческих ресурсов.

"Торговая наценка "Волыньгаз Сбыта" составляет всего 2,5 % от закупочной цены природного газа. Поэтому при уплате за газ, эту наценку используют на печать и доставку квитанций, поддержку необходимых сервисов для онлайн-общения с клиентами, в частности – Личного кабинета потребителя на сайте 104.ua, мобильных приложений 104 MobileLight (iOS) и 104Mobile (Android), Контакт-центра и др. Однако, ситуацию значительно осложняют многомиллионные долги потребителей, в том числе и получателей государственной помощи, а также большое количество льготников и субсидиантов", - говорится в сообщении.

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