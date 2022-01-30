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Данія заявила про готовність надати Україні зброю та військову техніку

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Копенгаген, Неділя 30 січня 2022 15:42
Данія заявила про готовність надати Україні зброю та військову техніку Фото: прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен (facebook.com/mettefrederiksen.dk)
Автор: Марія Кучерявець

Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен заявила про готовність надати Україні військову техніку та зброю. Це станеться у випадку подальшої військової ескалації з боку РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Jyllands-Posten.

Втім, на запитання журналіста, чи готова Данія надати Україні своїх солдатів, прем'єр не відповіла.

"Я не хочу виключати (постачання військової техніки в Україну, - ред.), і у мене немає принципового заперечення проти того, щоб ми це зробили", - зазначила Фредеріксен.

Вона підкреслила, що ситуація навколо України зараз становить серйозну загрозу для Європи, а тому "існує реальний ризик збройного конфлікту на європейській землі".

Фредеріксен також пригрозила Росії у випадку нового вторгнення в Україну санкціями "безпрецедентного масштабу".

Нагадаємо, генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що у країн-учасниць на сьогодні різні погляди на постачання зброї для України, але Альянс зобов'язаний надавати підтримку Києву.

Рніше повідомлялося, що Німеччина унеможливлює постачання летальної зброї Україні, оскільки в країні діє заборона на експорт зброї до кризових регіонів.

При цьому Міністерство оборони Латвії заявило про намір відправити своїх військових в Україну на тлі загрози нового вторгнення РФ.

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