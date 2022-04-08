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"Це не випадковість": Єрмак про ракетний удар РФ по вокзалу в Краматорську

Фото: керівник Офісу президента Андрій Єрмак (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак відреагував на сьогоднішній ракетний удар Росією по вокзалу в Краматорську. Він наголосив, що ця трагедія не є випадковістю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву в Twitter.

"Росіяни 8 років стверджували, що захищають мешканців Донбасу. А сьогодні вдарили ракетами по вокзалу Краматорська, з якого мешканці Донбасу намагались евакуюватись. А вчора пошкодили рейки по ходу слідування евакуаційних потягів. Тож трагедія в Краматорську - це не випадковість", - написав Єрмак.

Нагадаємо, сьогодні російські окупанти завдали ракетного удару по вокзалу у Краматорську.

Пізніше президент Володимир Зеленський відреагував на інцидент і заявив, що ворог завдав удару ракетою "Точка-У".

Як стало відомо, внаслідок ракетного обстрілу вокзалу в Краматорську загинули 39 людей, з них четверо - діти.

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КраматорськАндрій ЄрмакВійна Росії проти України