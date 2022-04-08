"Это не случайность": Ермак о ракетном ударе РФ по вокзалу в Краматорске

"Россияне 8 лет утверждали, что защищают жителей Донбасса. А сегодня ударили ракетами по вокзалу Краматорска, из которого жители Донбасса пытались эвакуироваться. А вчера повредили рельсы по ходу следования эвакуационных поездов. Поэтому трагедия в Краматорске - это не случайность", - написал Ермак.

Напомним, сегодня российские оккупанты нанесли ракетный удар по вокзалу в Краматорске.

Позже президент Владимир Зеленский отреагировал на инцидент и заявил, что враг нанес удар ракетой "Точка-У".

Как стало известно, в результате ракетного обстрела вокзала в Краматорске погибли 39 человек, из них четверо - дети.

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