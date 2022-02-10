У Байдена відреагували на слова Путіна про Україну

У президента США Джо Байдена відреагували на фразу президента РФ Володимира Путіна адресоване Україні. Там засудили такі висловлювання, зазначивши, що "будь-який жарт про зґвалтування" викличе обурення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на її заяву офіційного представника Білого дому Джен Псакі під час брифінгу.

Так, на запитання журналіста про те, як у Білому домі відреагували на фразу Путіна, (під час його переговорів із французьким президентом Еманнуелем Макроном), коли він назвав "відмову України виконувати мінські угоди словами: "Подобається - не подобається - терпи, моя красуня”, що було сприйнято в контексті сказаного, як невдалий жарт про зґвалтування України, вона заявила:

"Ну, по-перше, я б сказала, що будь-який жарт про зґвалтування, напевно, викличе обурення абсолютно у всіх в адміністрації Байдена, незалежно від того, чи виходить вона з вуст американського чи іноземного чиновника".

Також Псакі зазначила, що такий "жарт" Путіна не викликає у Білого дому захоплення.

"Зазначу, що ми ніколи не стримували своїх реакцій з приводу войовничої риторики та неправдивості деяких заяв, які випливають із вуст президента Путіна та представників російського керівництва. І, звичайно ж, цей "жарт" не викликає у нас захоплення”, - додала вона.