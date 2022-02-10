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У Байдена відреагували на слова Путіна про Україну

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Вашингтон, Четвер 10 лютого 2022 10:04
У Байдена відреагували на слова Путіна про Україну Фото: прес-секретар Білого дому Джен Псакі (GettyImages)
Автор: Марія Кучерявець

У президента США Джо Байдена відреагували на фразу президента РФ Володимира Путіна адресоване Україні. Там засудили такі висловлювання, зазначивши, що "будь-який жарт про зґвалтування" викличе обурення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на її заяву офіційного представника Білого дому Джен Псакі під час брифінгу.

Так, на запитання журналіста про те, як у Білому домі відреагували на фразу Путіна, (під час його переговорів із французьким президентом Еманнуелем Макроном), коли він назвав "відмову України виконувати мінські угоди словами: "Подобається - не подобається - терпи, моя красуня”, що було сприйнято в контексті сказаного, як невдалий жарт про зґвалтування України, вона заявила:

"Ну, по-перше, я б сказала, що будь-який жарт про зґвалтування, напевно, викличе обурення абсолютно у всіх в адміністрації Байдена, незалежно від того, чи виходить вона з вуст американського чи іноземного чиновника".

Також Псакі зазначила, що такий "жарт" Путіна не викликає у Білого дому захоплення.

"Зазначу, що ми ніколи не стримували своїх реакцій з приводу войовничої риторики та неправдивості деяких заяв, які випливають із вуст президента Путіна та представників російського керівництва. І, звичайно ж, цей "жарт" не викликає у нас захоплення”, - додала вона.

Нагадаємо, Путін оцінив ставлення Києва до мінських угод фразою "Подобається не подобається - терпи моя красуня" і звернувся до української влади з "закликом виконувати домовленості".

Зазначимо, президент України Володимир Зеленський відповів президенту РФ Володимиру Путіна на його фразу, заявивши, що Україна дійсно красуня, а з приводу "моя" - це вже перебір.

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