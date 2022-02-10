Путін про відповідь Зеленського на "терпи, красуня": це не мало особистого виміру

Президент Росії Володимир Путін відреагував на відповідь українського колеги Володимира Зеленського на його слова про "красуню" в контексті виконання мінських угод. Російський лідер запевняє, що в тій фразі він не переходив на особистості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його прес-конференцію за підсумками зустрічі з президентом Казахстану Касимом Жомарт-Токаєвим.

"Це не мало ніякого особистого виміру, повинен прямо сказати. Я ніколи за роки своєї роботи не переходив на особистості, це не мало ніякого особистого виміру", - заявив Путін.

За його словами, питання полягає в тому, що коли від українського президента Володимира Зеленського чують, що Києву щось не подобається у фундаментальних договорах, то це не той формат.

"Якщо держава прийняла на себе зобов'язання..., то всім треба виконувати і домовлятися, як це зробити", - додав Путін.