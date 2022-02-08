Макрон прибув до Києва. Зустрінеться з Зеленським

Президент Франції Еммануель Макрон 8 лютого прибув до Києва. Сьогодні він має зустрітись з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на Twitter -сторінку посла Франції в Україні Етьєна де Понсена.

"Уся команда посольства Франції і я маємо честь вітати у Києві президента Еммануеля Макрона", - написав він у своєму Twitter.

За словами посла, разом із Макроном в Україну також приїхав міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан. Він зустрінеться зі своїм українським колегою Дмитром Кулебою.

Зустріч з Путіним

Вчора французький лідер провів зустріч з президентом РФ Володимиром Путіним. Макрон на зустрічі з Путіним заявив про необхідність гарантій безпеки для України.

Російський лідер, в свою чергу, знову поскаржився на Україну. Каже, що вона не бажає дотримуватися мінських угод і нормандських домовленостей.

Путін і Макрон уклали угоду щодо України?

Financial Times написало, посилаючись на власні джерела, що два лідери нібито уклали угоду щодо України. Зокрема, російський президент Путін нібито погодився вивести з Білорусі до 30 тисяч російських військових, які залучені у спільних навчаннях під назвою "Союзна рішучість-2022".