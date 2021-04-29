Коболев про звільнення: рішення Кабміну нелегітимне та ставить хрест на корпоративній реформі

Колишній глава "НАК Нафтогаз" Андрій Коболев заявив, що рішення Кабміну про його звільнення було нелегітимним. Цей крок нівелював роль наглядової ради в усіх державних компаніях.

"Я не вважаю, що рішення Кабінету міністрів було легітимним. Я вважаю, що це рішення ставить хрест на корпоративній реформі. Це важливо не лише для "Нафтогазу" чи для мене персонально, це важливо для всієї системи корпоративного управління, яка будувалася останні сім років", - сказав Коболев.

Він також переконаний, що його звільнення таким способом матиме дуже серйозні наслідки для динаміки відносин в органах корпоративного управління всіх інших компаній, тому його потрібно оскаржити.

"Фактично цим рішенням акціонер в особі Кабінету Міністрів зробив певним чином безпрецедентну річ - він де-факто сказав усім керівникам державних компаній: "Наглядова рада більше не важлива. Неважливо, що вони думають, оскільки вас оцінюю і призначаю-звільняю я". Якщо ця історія залишиться в поточному стані - це означає, що наглядова рада для менеджменту будь-якої компанії тепер ніхто", - пояснив Коболєв.