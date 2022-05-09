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Україна підготувала другу частину анкети для членства в ЄС

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Київ, Понеділок 09 травня 2022 14:21
Україна підготувала другу частину анкети для членства в ЄС Фото: Україна підготувала другу частину анкети для членства в ЄС (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Наталія Юрченко

Україна підготувала другу частину анкети-опитувальника для отримання статусу кандидата в члени ЄС. Заповнений документ передадуть до Єврокомісії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента.

Зазначається, що сьогодні глава держави Володимир Зеленський провів онлайн-зустріч з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Під час відеоконференції гарант продемонстрував другу частину заповненої анкети-опитувальника для членства в ЄС

Нагадаємо, Україна відправила Єврокомісії першу частину анкети на членство у середині квітня.

За даними ЗМІ, ЄС планує у травні надати Україні висновок на другу частину анкети щодо членства.

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